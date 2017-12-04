НБУ з 25 грудня розширює можливості банків по управлінню ліквідністю

Національний банк України розширив можливості банків з управління своєю ліквідністю, скоротивши норму обов'язкових резервів, які банки повинні зберігати на коррахунку в НБУ щоденно на початок операційного дня, до 0% з 40%, необхідних раніше.

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Про це повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №752, яка набирає чинності з 25 грудня 2017 року.

Цією ж постановою регулятор скасував норму про допустиму кількість порушень порядку обов'язкового резервування.

У НБУ пояснили, що тепер виконання вимог щодо обов'язкового резервування буде контролюватися за середнім показником за відповідний період.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 28 листопада скасував прийняте в лютому 2015 року постанова, що передбачає незастосування до банків заходів впливу за порушення економічних нормативів, пов'язане з кризовою ситуацією в економіці і девальвацією гривні, але при цьому накладає ряд обмежень на такі банки.