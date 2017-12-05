Кабмін забезпечить зростання середньої зарплати до 10 тисяч гривень - Гройсман

Кабінет міністрів України в рамках політики зростання економіки і соціальних стандартів ставить завдання забезпечити в 2018 році збільшення середньої заробітної плати в Україні до 10 тисяч гривень з нинішніх 7400 гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Ми передбачаємо не тільки зростання мінімальної зарплати в 2018 році, але і середньої зарплати. Сьогодні цей показник становить 7400 гривень в середньому. Це зарплати, з яких сплачують податки. Завдання на наступний рік - не менше 10 тисяч гривень. Наше завдання - довести показник середньої зарплати, з якої сплачено податки, до 10 тисяч гривень. На цьому я буду концентруватися", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана зростання економіки і досягнення гідного рівня оплати праці дозволять подолати дефіцит кваліфікованих кадрів в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, середня номінальна заробітна плата штатного працівника в Україні в жовтні 2017 року порівняно з жовтнем 2016 року збільшилася на 37,9%, а в порівнянні з минулим місяцем 2017 року зросла на 0,4% - до 7377 гривень.

З 1 січня 2017 року мінімальна зарплата в Україні була підвищена більше ніж в 2 рази – до 3200 гривень. Президент України Петро Порошенко раніше заявив, що в рамках бюджету на 2018 рік може бути передбачено збільшення мінімальної заробітної плати до 4100 гривень.