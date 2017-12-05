Прем'єр переконаний у досягненні Україною в 2018 році економічного зростання на рівні 5-7%

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман переконаний у досягненні Україною в 2018 році економічного зростання на рівні 5-7% при закладеному в проекті державного бюджету прогнозному показнику на рівні 3%. Про це голова уряду заявив в ефірі одного з українських телеканалів.

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"Я чітко переконаний, що 3% зростання - це не те, чого ми можемо досягти навіть у 2018 році. І 5-7% зростання економіки ми зможемо досягти", - сказав прем'єр.

За словами Гройсмана, досягнення прискорених темпів зростання економіки можливо за рахунок правильних рішень по створенню інвестиційного клімату, включаючи залучення інвестицій у державний сектор економіки і фіскальне стимулювання вкладень у розвиток для бізнесу.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що зростання економіки України за підсумками 2017 року становитиме близько 2%, а інфляція досягне 11,2%.

Уряд планує в наступному році запропонувати бізнесу відстрочення сплати податку на додану вартість на строк до двох років при імпорті устаткування.

Президент України Петро Порошенко анонсував заміну в 2018 році податку на прибуток податком на виведений капітал, яким будуть обкладатися лише кошти, виведені з бізнесу для споживання, а не прибуток, реінвестований у виробництво.