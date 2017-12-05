Держбюджет-2018: Кабмін пропонує Раді збільшити доходи за рахунок прибутку держкомпаній

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді в рамках проекту державного бюджету України на 2018 рік, підготовленого до другого читання, збільшити доходи кошторису на 36,571 мільярда гривень за рахунок підвищення прибутку і дивідендів держкомпаній, податку на прибуток підприємств та плати за користування радіочастотним ресурсом.

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Згідно з доопрацьованим до другого читання і затвердженим урядом проекту, опублікованому на парламентському сайті, планові надходження прибутку і дивідендів держкомпаній пропонується збільшити на 13,851 мільярда гривень, податок на прибуток підприємств – на 9,5 мільярда гривень, плату за користування радіочастотним ресурсом – на 6,263 мільярда гривень.

Крім того, на відміну від початкового варіанту, доопрацьований проект передбачає отримання 4,7 мільярда гривень від конфіскації майна за рішенням суду за корупційні правопорушення.

Крім цього, в проекті передбачається зростання порівняно з початковим варіантом надходжень ПДВ з ввезених в Україну товарів на 2,2 мільярда гривень, ввізного мита - на 1,794 мільярда гривень, прибутку Національного банку для перерахування до казни - на 1,725 мільярда гривень.

Також передбачено зростання доходів від екологічного податку на 1,219 мільярда гривень, плати за адміністративні послуги - на 899,5 мільйона гривень, митного збору - на 544 мільйони гривень, прибуткового податку - на 348 мільйонів гривень, ввізного мита - на 151 мільйон гривень.

Водночас в уряді пропонують скоротити планові доходи з ПДВ та акцизу з вироблених в Україні товарів на 1,6 мільярда гривень і 1,475 мільярда гривень, відповідно.

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Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила доопрацьований до другого читання і затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету України на 2018 рік зі збільшеним показником дефіциту порівняно з початковим варіантом на 3,9 мільярда гривень - до 81,8 мільярда гривень, доходів - на 37 мільярдів гривень - до 914 мільярдів гривень, витрат – на 41 мільярд гривень, до 989 мільярдів гривень. Граничний обсяг державного та гарантованого державою боргу на кінець року залишається на рівні 2,747 трильйона гривень.

В основі проекту макроекономічний прогноз уряду, згідно з яким очікується зростання реального ВВП України наступного року на 3% при інфляції 9%.

Напередодні розгляду держбюджету-2018 в парламенті в першому читанні Міжнародний валютний фонд, фахівці якого працювали в Києві з 9 по 17 листопада, заявив про наміри продовжити обговорення проекту з українською владою, щоб забезпечити передбачений програмою з Фондом показник дефіциту до 2,5% ВВП.

Розгляд проекту держбюджету-2018 в парламенті у другому читанні очікується 7 грудня.