Роздрібне кредитування в Україні з початку року зросло на 30% - НБУ

Зростання роздрібного кредитування в Україні з початку 2017 року становить 30% завдяки низької порівняльної бази минулого року, повідомляється на сторінці Національного банку України в мережі Facebook з посиланням на заступника глави НБУ Катерину Рожкову.

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За словами Рожкової, також у другому кварталі почала активно зростати корпоративне кредитування.

"Ми очікуємо, що в найближчі роки кредитний портфель банків буде рости швидше, ніж номінальний ВВП, оскільки українська економіка прагне отримати нові позики, - зазначила Рожкова. - Національний банк постійно стежить за практикою кредитування, щоб переконатися, що банки належним чином оцінюють кредитні ризики та управляють ними".

Рожкова також повідомила, що на сьогоднішній день частка непрацюючих кредитів в банківській системі України становить 56% від сукупного кредитного портфеля.

Вона зазначила, що, завдяки переходу на міжнародно визнане визначення NPL, регулятор побачив реальну картину якості кредитного портфеля українських банків.

"Зокрема, на сьогодні частка непрацюючих кредитів перевищує 56% сукупного кредитного портфеля. Ефективне врегулювання цієї проблеми є головним завданням банківського сектора України в найближчій перспективі", - сказала Рожкова.

За її словами, в 2017 році банки сформували резерви під погані кредити, відновили прибуткову діяльність і продовжать демонструвати її в найближчі роки.

Рожкова також повідомила, що в майбутньому НБУ не очікує банкрутства великих банків. Малі банки, акціонери яких не зможуть надати додатковий капітал, зможуть повернути НБУ банківську ліцензію та продовжити фінансову діяльність в іншому статусі, додала вона.

Як повідомляв УНІАН, законопроект "Про діяльність по управлінню заборгованістю", розроблений групою фахівців під керівництвом ЄБРР, передбачає створення в Україні компаній, які зможуть купувати у банків заборгованість за ринковими цінами, після чого займатися її вирішенням та реструктуризацією.

Проект також пропонує звільнення боржників від сплати податку на доход (прибуток), нарахований у випадку прощення частини боргу компанією з управління заборгованістю, до 2023 року.

У НБУ очікують на презентації проекту для громадського обговорення до кінця листопада.

Активи працюючих банків України, без обліку неплатоспроможних банків, у січні-вересні 2017 року зросли на 24,412 мільярда гривень, або на 1,9% – до 1,280 трильйона гривень станом на 1 жовтня 2017 року.