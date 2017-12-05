Валютні гойдалки: гривня торгується по 27,19 за долар

У вівторок, 5 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,17/27,19 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні щодо євро перебувають на рівні 32,20/32,22 грн/євро, щодо російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 12:00 встановився на рівні 27,1769 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 186 угод на суму 93,78 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 4 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,20/27,23 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 32,21/32,24 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.