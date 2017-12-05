Загроза нових санкцій змушує росіян думати про повернення грошей назад до РФ
Чутки про те, що санкції можуть бути розширені, змушують багатих росіян заводити гроші назад до Росії.
Ризик нових санкцій США змушує російський істеблішмент повертати грошові активи з-за кордону і придумувати неординарні способи, як це зробити, щоб мінімізувати втрати, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.
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"В якості ідеї низка представників російської еліти, у яких є рахунки за кордоном, пропонують випустити облігації державного валютного позики, які забезпечили б їм більший дохід і анонімність, ніж банківські депозити", - йдеться в повідомленні.
Виданню не вдалося встановити, хто саме лобіює випуск внутрішніх валютних бондів, і з ким ці люди контактують в уряді. Так само немає свідчень того, що уряд розглядає цю ідею всерйоз.
Російський мінфін відмовився коментувати цю тему.
Підписаний президентом США Дональдом Трампом 2 серпня закон про розширення санкцій зобов'язує американську адміністрацію представити наприкінці січня в Конгрес доповідь про найбільш багатих політичних діячів і бізнесменів, наближених до керівництва Росії. У доповіді також має бути оцінений їх чистий капітал, джерела доходу та бізнес-зв'язки за межами Росії.
Юристи, знайомі з санкціями, кажуть, що сам доповідь не буде мати юридичної сили, а включення в нього не означає автоматичне застосування санкцій. Однак закон, підписаний Трампом, загалом підвищує ризики для компаній, що ведуть бізнес з організаціями, які потрапили під санкції, і змушує еліту побоюватися за свої активи за кордоном.
"Чутки про те, що список фізосіб і юросіб під санкціями може бути розширений... змушують багатих російських топів заводити гроші назад в Росію", - сказав Reuters джерело на фінансовому ринку.
"(У людей) є побоювання, що санкції будуть введені проти осіб, які побічно заробляють на компаніях під санкціями, - сказав він. - Всі сидять і чекають, що буде, але гроші заводять в Росію".
За аналогією з юридичними особами, яким заборонено вести справи з російськими компаніями під санкціями і отримувати прибуток від операцій з ними, в цей список можуть потрапити топ-менеджери, які отримують дохід від компаній під санкціями у вигляді зарплати і бонусів, припускає джерело.
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Топ-менеджер в російському держбанку сказав, що близькі до Володимира Путіна бізнесмени побоюються санкцій і намагаються убезпечити свої заощадження, повертаючи їх у російські банки.
За його словами, вони лобіюють випуск Мінфіном спеціальних інструментів за прикладом облігацій внутрішньої валютної позики, які хотіли б вкласти повернулися на батьківщину гроші і заробити на цьому.
Джерело в російському Мінфіні відкинуло цю ідею, сказавши, що жодних спеціальних інструментів не потрібно, а за бажання вкластися в суверенні папери, це можна зробити через російський депозитарій, купивши єврооблігації. Джерело в російському держбанку нагадав, що євробонди РФ на ринку - в обмеженій кількості, а нових випусків немає.