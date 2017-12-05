Загроза нових санкцій змушує росіян думати про повернення грошей назад до РФ

Ризик нових санкцій США змушує російський істеблішмент повертати грошові активи з-за кордону і придумувати неординарні способи, як це зробити, щоб мінімізувати втрати, повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

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"В якості ідеї низка представників російської еліти, у яких є рахунки за кордоном, пропонують випустити облігації державного валютного позики, які забезпечили б їм більший дохід і анонімність, ніж банківські депозити", - йдеться в повідомленні.

Виданню не вдалося встановити, хто саме лобіює випуск внутрішніх валютних бондів, і з ким ці люди контактують в уряді. Так само немає свідчень того, що уряд розглядає цю ідею всерйоз.

Російський мінфін відмовився коментувати цю тему.

Підписаний президентом США Дональдом Трампом 2 серпня закон про розширення санкцій зобов'язує американську адміністрацію представити наприкінці січня в Конгрес доповідь про найбільш багатих політичних діячів і бізнесменів, наближених до керівництва Росії. У доповіді також має бути оцінений їх чистий капітал, джерела доходу та бізнес-зв'язки за межами Росії.

Юристи, знайомі з санкціями, кажуть, що сам доповідь не буде мати юридичної сили, а включення в нього не означає автоматичне застосування санкцій. Однак закон, підписаний Трампом, загалом підвищує ризики для компаній, що ведуть бізнес з організаціями, які потрапили під санкції, і змушує еліту побоюватися за свої активи за кордоном.

"Чутки про те, що список фізосіб і юросіб під санкціями може бути розширений... змушують багатих російських топів заводити гроші назад в Росію", - сказав Reuters джерело на фінансовому ринку.

"(У людей) є побоювання, що санкції будуть введені проти осіб, які побічно заробляють на компаніях під санкціями, - сказав він. - Всі сидять і чекають, що буде, але гроші заводять в Росію".

За аналогією з юридичними особами, яким заборонено вести справи з російськими компаніями під санкціями і отримувати прибуток від операцій з ними, в цей список можуть потрапити топ-менеджери, які отримують дохід від компаній під санкціями у вигляді зарплати і бонусів, припускає джерело.

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Топ-менеджер в російському держбанку сказав, що близькі до Володимира Путіна бізнесмени побоюються санкцій і намагаються убезпечити свої заощадження, повертаючи їх у російські банки.

За його словами, вони лобіюють випуск Мінфіном спеціальних інструментів за прикладом облігацій внутрішньої валютної позики, які хотіли б вкласти повернулися на батьківщину гроші і заробити на цьому.

Джерело в російському Мінфіні відкинуло цю ідею, сказавши, що жодних спеціальних інструментів не потрібно, а за бажання вкластися в суверенні папери, це можна зробити через російський депозитарій, купивши єврооблігації. Джерело в російському держбанку нагадав, що євробонди РФ на ринку - в обмеженій кількості, а нових випусків немає.