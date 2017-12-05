В Україні з січня вводять нові правила розкриття банківської таємниці

Національний банк України оновив правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, які набирають чинності з 1 січня 2018 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на постанову №124, в тому числі регулятор удосконалив порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, в електронному вигляді.

Крім того, Нацбанк врегулював порядок надання банками інформації, яка містить банківську таємницю, Національному антикорупційному бюро України і приватним виконавцям.

Також НБУ врегулював застосування печаток у зв'язку з набранням чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями».

Довідка УНІАН. Згідно із Законом України «Про банки і банківську діяльність», інформація про діяльність і фінансовий стан клієнта, яка стала відомою банку у процесі його обслуговування, є банківською таємницею. Для цієї інформації передбачено особливий порядок зберігання та розкриття.