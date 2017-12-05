Фіскальна служба похвалилася зростанням митних платежів

Надходження митних платежів до державного бюджету України в листопаді 2017 року порівняно з листопадом 2016 року зросли на 41,1% і становили 31,3 млрд грн.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, надходження в листопаді на 10,9% перевищують плановий показник на цей період, середньоденні надходження в листопаді поточного року становили 1,425 млрд грн.

Всього з початку року, в січні-листопаді, митниці перерахували до бюджету 284,971 млрд грн платежів, що більше на 35,1% за показник січня-листопада 2016 року

«Сьогодні ми працюємо над забезпеченням наших митниць у пунктах пропуску сучасними технічними засобами контролю з метою ефективної боротьби з контрабандою та виведення української економіки з тіні. Це дозволить забезпечити дохідну частину державного бюджету і наступного року», - цитуються в повідомленні слова виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

Він підкреслив, що встановлення технічних засобів контролю, зокрема, скануючих систем, вагових комплексів, систем GPS-замків, фото - і відеокамер, які забезпечені програмним продуктом з прочитування номерних знаків, - це заходи, які вже почала і надалі буде реалізовувати Фіскальна служба в цілях боротьби з митними правопорушеннями та контрабандою.

Як повідомляв УНІАН, митні надходження до держбюджету жовтні становили 28,873 млрд грн, що на 22,1% більше за бюджетний розпис, в січні-жовтні – 243,6 млрд грн, що на 12,1% більше за бюджетний розпис.