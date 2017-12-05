Міжнародні резерви України оновили максимум за 4 роки

Міжнародні резерви України на 1 грудня 2017 року становили 18,906 млрд дол., що на 0,9% вище показника на 1 листопада і є черговим максимальним показником із січня 2014 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ з посиланням на попередні дані, з початку року резерви зросли майже на 22%.

За інформацією НБУ, зростання резервів обумовлено надходженнями на користь уряду на 670,4 млн дол., включаючи 664 млн дол. у результаті розміщення валютних облігацій внутрішньої держпозики.

Водночас у листопаді Україна виплатила 447,1 млн дол. на користь Міжнародного валютного фонду, 18,5 млн дол. - у рахунок обслуговування облігацій зовнішньої держпозики, 282,2 млн дол. - за облігаціями внутрішньої держпозики.

Також у листопаді 100 млн дол. із резервів було спрямовано на погашення запозичених у жовтні коштів за операцією swap із уповноваженим банком.

Крім того, 49,1 млн дол. було спрямовано на валютні інтервенції для згладжування надмірних коливань на валютному ринку, проте за цей період НБУ купив на валютному ринку 188 млн дол., і в результаті чиста купівля валюти регулятором становила 138,9 млн дол.

Також повідомляється, що станом на 1 грудня обсяг резервів покриває 3,7 місяця майбутнього імпорту і достатній для виконання зобов'язань України, поточних операцій уряду та Національного банку.

Довідка УНІАН. Міжнародні резерви України на 1 листопада 2017 року становили 18,736 млрд дол., що на 21% вище показника на початок року й було максимальним показником із початку 2014 року.

Наприкінці жовтня Національний банк знизив прогноз резервів України на кінець 2017 року до 18,6 млрд дол. із 20 млрд дол., прогнозованих раніше, оскільки очікує надходження чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду в першому кварталі 2018 року, а не наприкінці поточного року, як очікувалося раніше.

У 2016 році міжнародні резерви України зросли на 17% - до 15,539 млрд грн.