У ПФУ підрахували середній розмір пенсії в Україні

Середній розмір пенсії в Україні в листопаді порівняно з січнем поточного року збільшився на 41,1% і становив 2447,95 грн, повідомила прес-служба Пенсійного фонду України.

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Згідно з повідомленням, за січень-листопад поточного року Пенсійний фонд забезпечив виплату пенсій та грошової допомоги в повному обсязі у всіх регіонах України (за винятком Автономної Республіки Крим та непідконтрольних територій Донбасу).

У прес-службі додали, що щомісячне фінансування виплат проводиться відповідно до графіків поденного фінансування виплати пенсій.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра соціальної політики Андрія Реви, середній розмір пенсії в Україні після набуття чинності з 11 жовтня 2017 року пенсійної реформи, збільшився на 559 грн і становить в жовтні 2446,56 грн.

Рева зазначав, що із загальної кількості пенсіонерів - 11,7 млн осіб, розмір пенсії було збільшено для 10 млн 240 тис. осіб, що становить 90% від їх загальної кількості.