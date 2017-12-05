Що з гривнею: нацвалюта трохи зміцнилася до долара та євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 6 грудня Нацбанк встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2716.4406 (5 грудня – 2721.5318)

100 EUR – 3218.1672 (5 грудня – 3229.0975)

10 RUR – 4.6283 (5 грудня – 4.6135)

У вівторок, 5 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,11/27,14 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилися на рівні 32,07/32,11 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 17:00 встановився на рівні 27,1644 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 706 угод на суму 517,24 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до середини торгів встановилися на рівні 27,17/27,19 грн/дол. Котирування гривні до євро перебували на рівні 32,20/32,22 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.