ЄС включив 17 держав у чорний список офшорів

Міністри фінансів країн Євросоюзу у вівторок опублікували "чорний список" країн, які не бажають співпрацювати з ЄС у сфері податкової звітності. Список складається з 17 країн, в юрисдикції більшості з яких знаходяться офшорні зони, передає Бі-бі-сі.

В опублікований чорний список увійшли: Американське Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Макао, Маршаллові острови, Монголія, Намібія, Об'єднані Арабські Емірати, Палау, Панама, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго, Туніс і Південна Корея.

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"Ми на рівні ЄС ухвалили список країн, уряди яких роблять недостатньо для боротьби з ухиленням від податків", - цитує агентство Reuters міністра фінансів Франції Брюно ле Мера.

За словами міністра, країни, що опинилися в списку, можуть втратити доступ до фондів Євросоюзу. Проти них будуть введені й інші заходи: які саме, в ЄС вирішать протягом декількох тижнів.

Офіційне рішення та перелік країн повинні опублікувати пізніше на сайті Ради ЄС. Ле Мер зазначив, що 47 інших юрисдикцій включені у загальний "сірий" список країн, які в даний час не відповідають стандартам ЄС, але взяли на себе зобов'язання змінити свої податкові правила.

ЄС прийняв рішення створити єдиний "чорний список" після чергового витоку офшорних документів під назвою Panama Papers. Публікація знову підняла питання щодо законності та прозорості "податкових гаваней".