Нацбанк видав п'ятій компанії ліцензію на інкасацію банків

Національний банк України видав ліцензію на надання банкам послуг з інкасації компанії «Агентство комплексної безпеки - Охоронна фірма».

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Як повідомляється на сайті НБУ, «Агентство комплексної безпеки - Охоронна фірма» стала п'ятою ліцензованою СІТ-компанією (Cash-in-Transit компанія) разом з компаніями «Сіт Сек'юріті», «Український сервіс інкасації», «Перша інкасаторська компанія» і «О-Мега».

Як повідомляв УНІАН, Національний банк розробив нову концепцію організації готівкового обігу, в основі якої передача частини функцій регулятора в регіонах іншим учасникам ринку - банкам і компаніям Cash-in-Transit (СІТ-компаніям).

Подібна модель, що використовується у Великобританії, Бразилії, Голландії, Фінляндії та Швеції, дозволить знизити витрати на готівковий обіг, розвинути конкурентний ринок інкасаторських послуг та знизити частку готівкового обігу на користь безготівкового.

Першу ліцензію СІТ-компанії на надання банкам послуг з інкасації регулятор видав у грудні 2016 року.