Більше $76 мільярдів: держборг України знизився в доларах, але зріс у гривні

Державний і гарантований державою борг України за жовтень 2017 року скоротився в доларовому еквіваленті на 0,75 млрд дол., або на 1%, до 76,29 млрд дол. США станом на 31 жовтня.

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Як повідомляється на сайті Міністерства фінансів України, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 3,59 млрд грн, або на 0,2%, до 2,047 трлн грн.

Згідно з наведеними даними, з початку року - за січень-жовтень - державний і гарантований державою борг виріс на 5,32 млрд, або на 7,5% в доларовому еквіваленті, на 116,97 млрд, або на 6,1% - у гривневому еквіваленті .

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України в 2016 році зросла на 8,3% - до 70,97 млрд дол., або в гривневому еквіваленті на 22,7% - до 1,930 трлн грн, що відповідає межам річного держбюджету.

З урахуванням оцінок номінального ВВП України за 2016 рік, оприлюднених Національним банком України, на рівні 2,358 трлн грн, показник держборгу на кінець року становив 81,8% ВВП.

Держбюджет України на 2017 рік передбачає граничний рівень державного і гарантованого державою боргу на кінець року в розмірі 2,296 трлн грн.