Офшорний скандал: у Paradise Papers фігурують 68 українців

У міжнародному розслідуванні Paradise Papers ("Райські документи") фігурують 68 українців (55 чоловіків і 13 жінок).

Про це йдеться в прес-релізі аналітичної системи YouControl, який було оприлюднено у вівторок, 5 грудня, пише Deutsche Welle.

З 57 офшорів, власниками яких є українці, 27 зареєстровані на Британських Віргінських островах, 11 - на Бермудських островах, 7 - на Мальті, 4 - на острові Мен, 3 - на Кайманових островах, 3 - на Сейшельських островах, 1 - у Великобританії й 1 - на острові Джерсі.

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Дві третини українців-засновників офшорів "Райських документів" є керівниками або власниками українських компаній, що працюють в аграрному, фінансово-інвестиційному, фармакологічному, транспортному, енергетичному й ІТ-секторі.

Зі слів аналітиків YouControl, офшорами користуються як групи компаній, зайняті у важкій промисловості й масштабному виробництві, так і невеликі "стартапи", які розробляють комп'ютерні програми.

Для деяких видів бізнесу, зокрема у сфері IT, використання офшорних і "напівофшорних" компаній взагалі є життєво необхідним, адже нині вихід на велику кількість міжнародних платформ для поширення своєї IT-продукції можливий саме через іноземні компанії. Так само вони отримують доходи саме на рахунки в іноземних банках, стверджують аналітики.

Нагадаємо, 5 листопада стало відомо про нове масштабне журналістське розслідування Paradise Papers ("Файли з райських островів"), оприлюднене одночасно в усьому світу. ЗМІ отримали до рук дані офшорної компанії, що допомагає своїм клієнтам мінімізувати податки. Майже вісім трильйонів євро перевели на офшорні рахунки найбагатші люди світу.