Вище $12 тисяч: біткойн встановив новий рекорд

Найпопулярніша у світі криптовалюта біткойн (bitcoin) у середу вранці оновила історичний рекорд, сягнувши позначки у 12,16 тисячі доларів, випливає з даних торгів.

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Станом на ранок, біткойн на біржі Bitfinex знаходиться в діапазоні 11,405 – 12,160 тисячі доларів, повідомляє Прайм.

З початку минулого тижня біткойн почав активне зростання. 29 листопада ціна на криптовалюту оновила історичний рекорд, сягнувши 11,441 тисячі доларів. 27 листопада біткойн перевищив історичний максимум до 9 тисяч.

Вартість BTC 29 листопада різко обвалилася на 2 тисячі доларів, до 9,001 тисячі на біржі Bitfinex. Аналітики пов'язували це з корекцією і фіксацією трейдерами прибутку після досягнення нового історичного максимуму в 11 тисяч доларів.

Ряд країн світу вже відкрили свої ринки для криптовалют - цифрових інструментів на основі технології блокчейн. Найпопулярнішою криптовалютою у світі є біткойн.