Western Union блокуватиме операції з криптовалютами

Міжнародний сервіс грошових переказів Western Union почав блокувати операції, пов'язані з криптовалютами. Про це пише Cointelegraph.

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Згідно з повідомленням, Western Union вже поінформувала криптовалютну біржу Kraken про те, що вона не обробляє транзакції, пов'язані з цифровими валютами, тому що це суперечить її внутрішнім правилам.

Це рішення WU може негативно вплинути на роботу криптовалютних бірж, а також споживачів, які використовують криптовалюти, відзначає видання.

Заборона WU на транзакції, пов'язані з криптовалютами, аналогічна діям різних фінансових організацій по всьому світу, які не дозволяють своїм клієнтам купувати і продавати цифрові валюти. Деякі банки навіть закрили рахунки, пов'язані з криптовалютами.

Нагадаємо, PayPal блокує облікові записи користувачів, які пов'язані з криптовалютою. Відомо, що компанія негативно ставиться до біткойну та інших криптовалют.

Сьогодні курс найпопулярнішої криптовалюти світу – біткойн – на біржі Bitfinex оновив історичний рекорд – $12,160 тис. Капіталізація біткойна перевищила $200 мільярдів.