Гройсман про економічну ситуацію в Україні: "завтра буде краще, ніж вчора"

Економічна і соціальна ситуація в Україні «завтра буде кращою, ніж вчора», і уряд має намір забезпечити прискорення цього процесу.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу.

«Я підкреслюю, що завтра буде краще, ніж це було вчора. Завтра ми і далі будемо продовжувати змінювати ситуацію в країні... Звичайно, наступного року ми будуватимемо нові дитячі сади, нові школи, ми будуватимемо нові котельні, дороги, нові ферми, молочно-товарні комплекси, ми будемо добувати більше українського газу, який зменшуватиме нашу залежність від імпорту. Це дасть можливість абсолютно впевнено дивитися в майбутнє з точки зору зниження ціни на газ», - сказав Гройсман.

Також прем'єр зазначив, що особливу увагу уряду буде приділено медицині та освіті.

«У цьому полягають наші завдання. Ми будемо модернізувати систему охорони здоров'я, яка вимагає уваги, будемо все робити для того, щоб впроваджувати високі стандарти нової української школи. Повірте, що завдань у нас багато, але ми чітко знаємо, і я наголошую на цьому, як реалізувати ці завдання. Впевнений, ми маємо об'єднуватися навколо будівництва великого і сильного майбутнього, майбутнього великої європейської країни», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Гройсман заявляв, що економічне зростання в 2019 році може становити 5-7%.

Кабінет міністрів погіршив прогноз зростання ВВП України в 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. За прогнозами Національного банку, зростання ВВП України в 2017 році очікується на рівні 1,9%, в 2018 році – на рівні 3%, в 2019 році – на рівні 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України в 2017 році на 2%, в 2018 – на 3,2%, в 2019 – на 3,5%.