У Кабміні розповіли, коли "мінімалка" в 4100 гривень стане реальністю

Підвищення мінімальної заробітної плати до 4,1 тис. грн за наявності економічних ресурсів може відбутися до третього кварталу 2018 року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам перед засіданням уряду заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

"Розрахунки показують, з урахуванням індексу інфляції, інфляційних процесів у 2017 році та прогнозів на 2018 рік, що прожитковий мінімум повинен бути в Україні 4 тис. 23 грн. Тому пропозиція президента зі встановлення мінімальної заробітної плати у 4,1 тис. грн - це є прорахована норма, прорахований розмір мінімальної заробітної плати, яка, відповідно до законодавства, повинна бути в Україні в 2018 році", - сказав він.

Міністр нагадав, що сьогодні в проект бюджету до другого читання залишається норма 3 тис. 723 грн.

"За пропозицією Мінсоцполітики записано, що за підсумками першого кварталу при виконанні бюджету розглянути можливість перегляду цієї цифри. Президент пропонує зробити це не пізніше як до третього кварталу 2018 році, до осені. Але це буде реалізовано в тому випадку, якщо дійсно економічні можливості дозволять це зробити", - зауважив Рева.

Як повідомляв УНІАН, 4 грудня президент України Петро Порошенко виступив із ініціативою підвищити мінімальну заробітну плату в 2018 році до 4 100 грн з 3 200 грн.

В Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата була підвищена в 2 рази - до 3 200 грн, і набули чинності законодавчі норми, що передбачають за виплату зарплат «у конверті» штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.