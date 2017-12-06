"Маски-шоу стоп": закон про захист бізнесу від тиску силовиків набуде чинності 7 грудня

Урядовий закон про захист бізнесу від тиску з боку силових органів, який неофіційно називають «Маски-шоу стоп», опублікований в газеті «Голос України» і набуде чинності 7 грудня.

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Відповідно до опублікованого закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального судочинства та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування», норма щодо застосування під час судового розгляду відеозаписуючої техніки набирає чинності з 1 січня 2019 року.

Закон передбачає відео - та аудіофіксацію прийняття рішень про обшук і безпосередньо самих обшуків, без яких здобуті докази не будуть братися до уваги судами. Крім того, передбачається безперешкодний доступ адвокатів до процесу обшуку, заборону на вилучення оригіналів документів і серверів, на яких вони зберігаються, а також заборону силовим органам порушувати справу у разі, якщо за цією фабулою вона вже була закрита якоюсь силовою структурою.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 16 листопада ухвалила в цілому закон про захист бізнесу від тиску з боку силових органів.