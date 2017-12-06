Тисяча доларів за півдня: курс Bitcoin вже перевалив за $13 тисяч
Вартість найбільшою за капіталізацією кріптовалюти біткойн вперше подолала позначку в 13 тисяч доларів.
Ціна биткойна вперше перевищила 13 тисяч доларів, повідомляє сайт Сoinmarketcap.
Також зростають і інші найбільші кріптовалюти.
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Вартість найбільшою за капіталізацією кріптовалюти біткойн вперше подолала позначку в 13 тисяч доларів.
Згідно з середнім по бірж показником курсу криптовалют на сайті Coinmarketcap, вартість биткойна досягла чергового історичного максимуму в 12:35 за Києвом. За добу курс зріс на 10,51%.
Раніше позначку в 10 тисяч доларів курс біткойна досяг 28 листопада, а 11 тисяч доларів – вже на наступний день, 29 листопада. Потім курс сильно скоректувався вниз, досягши на мінімумах 8,8 тисячі доларів.
Шлях від 12 тисяч доларів до 13 тисяч доларів зайняв у кріптовалюти менше дня.