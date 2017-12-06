Порошенко: наступного року на армію виділять на 25% більше грошей

Президент України Петро Порошенко заявляє, що у проекті державного бюджету на 2018 рік на армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж поточного року.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив під час виступу у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у Львівській області.

За його словами, проектом держбюджету на 2018 рік, який парламент має розглянути завтра у другому читанні, на армію передбачено 86 мільярдів гривень, що майже на 25% більше, ніж поточного року.

«П'яту частину бюджету буде використано на озброєння та військову техніку - це на 34% більше, ніж цьогоріч», - додав президент.

«У стислі терміни ми створили нові бойові бригади, організували надійну систему забезпечення військ, розпочали будівництво та реконструкцію військових об’єктів, покращили соціальний захист військовослужбовців», - зауважив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 1 грудня Кабінет міністрів затвердив проект державного бюджету України на 2018 рік з показником дефіциту в розмірі 77,9 млрд грн, або 2,4% ВВП, до другого читання у Верховній Раді, доопрацьований після прийняття парламентом за основу 14 листопада з низкою поправок згідно з висновком Комітету з питань бюджету.