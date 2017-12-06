Гройсман розповів про новий вид вимагання в експортерів - доручив розібратися

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Міністерству юстиції і Міністерству внутрішніх справ розібратися з новим видом вимагання стосовно експортерів, коли від бізнесу вимагають сплати коштів під загрозою дискредитації на зовнішніх ринках.

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Про це прем'єр заявив на засіданні уряду в середу після озвученої міністром соціальної політики Андрієм Ревою інформації про те, що шахраї реєструють громадські організації та звертаються до експортерів із проханням здійснити благодійний внесок. Якщо такі організації одержують відмову, то різноманітними методами домагаються внесення до реєстру досудових розслідувань справ за скаргами про нібито неякісність виробленої продукції, після чого звертаються до контрагентів експортерів, що часто призводить до фінансових втрат.

«Я такого ще не чув. Це шахрайство. Доручення Міністерству юстиції та Міністерству внутрішніх справ розібратися в ситуації... Завдають збитків державі та шкоди економіці, це питання потрібно взяти під контроль», - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, експорт товарів і послуг з України в січні-вересні 2017 року зріс на 18,5%, або на більш ніж 6 млрд дол., порівняно з аналогічним періодом минулого року, і досяг 38,1 млрд дол. Уряд прогнозує зростання експорту в 2018 році на 10%.