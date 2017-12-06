У Житомирі пройшла зустріч з обговорення переваг бюджету участі. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, участь у заході узяли представники міської влади, члени Координаційної ради з впровадження бюджету участі у Житомирі, автори проектних пропозицій та жителі міста.

Захід на тему «Перемоги та виклики бюджету участі 2016-2017» відбувся 5 грудня у приміщенні Центру розвитку місцевого самоврядування.

«Зараз бюджет участі – це один з найприорітетніших напрямків роботи міської влади. Керівництво міста наголошує, що проектні пропозиції, які були подані громадою та за які проголосували тисячі житомирян, є першочерговими для реалізації. За два роки дії бюджету участі ми отримали новий досвід», - сказав, відкриваючи зустріч, заступник Житомирського міського голови Дмитро Ткачук.

Він нагадав також, що бюджет участі діє у Житомирі з 2016 року.

«Вже двічі житомиряни обирали кращі проектні позиції, які втілює у життя міська влада», - додав Ткачук.

Дворічний досвід громадського бюджету у Житомирі презентувала присутнім начальник управління по зв’язках з громадськістю міської ради Ольга Приходченко.

Визначити слабкі та сильні сторони бюджету участі у Житомирі допомагав, зокрема, експерт Сергій Лобойко (співкоординатор Громадського бюджету у Києві - УНІАН).

Серед іншого, учасники зустрічі визначили, які зміни слід внести до Положення «Про бюджет участі (громадський бюджет) у місті Житомирі», щоб удосконалити його.