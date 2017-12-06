Українці в листопаді знову продали валюти більше, ніж купили

Чистий продаж (перевищення продажу над купівлею) готівкової іноземної валюти населенням України через банківську систему в листопаді склала 39,7 мільйона доларів, повідомляється на сайті Національного банку України.

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Раніше, в жовтні, українці вперше з січня 2015 року купили в банках більше готівкової валюти, ніж продали, і чиста купівля за місяць склала 2,4 мільйона.

За даними НБУ за листопад, банки продали готівкової валюти населенню на 695,9 мільйона доларів, купили – на 735,6 мільйона доларів.

За період з початку року (за січень-листопад - продаж готівкової валюти населенням через банки перевищила покупку на 2,073 мільярда доларів.

Як повідомляв УНІАН, чистий продаж готівкової іноземної валюти населенням через банки в 2016 році становила 2,48 мільярда доларів, що в 1,6 рази вище показника за 2015 рік.