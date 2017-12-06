Кредитний зашморг: по скільки українці повинні скинутися на виплату держборгу (відео)

На кожного українця припадає близько 50 тисяч гривень державного і гарантованого державою боргу, або приблизно 2 тисячі доларів. Про це йдеться у сюжеті програми "Гроші".

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За підрахунками доктора економічних наук Ярослав Жаліло, якщо ділити держборг не на всіх українців, а лише на 10 мільйонів офіційно працюючих, то на кожному, хто сплачує податки, висить кредит у майже 200 тисяч гривень.

Журналісти нагадують, що державний і гарантований державою борг становить 2 трильйони гривень, в доларах - 77 мільярдів.

100-доларовими купюрами - це 770 тонн – такою кількістю позичених грошей можна фізично забити 7 залізничних вагонів, йдеться у сюжеті.

При цьому, кредити МВФ лише невелика частина позиченої валюти, близько 7% від загальної суми. Сюди треба ще додати внутрішні позики, гроші ЕБРР, позики ЄС та держав-партнерів.

Також журналісти знайшли кредити, за які Україна вже платить, але не користується – це так звані кредити під проекти.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України за жовтень 2017 року скоротився в доларовому еквіваленті на 0,75 млрд дол., або на 1%, до 76,29 млрд дол. США станом на 31 жовтня.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті за цей період зросла на 3,59 млрд грн, або на 0,2%, до 2,047 трлн грн.

1 грудня стало відомо, що Європейський Союз не виплатить Україні останній транш макрофінансової допомоги на 600 млн євро у рамках затвердженої у 2015 році програми на 1,8 млрд євро, але готовий розглянути питання про подальшу підтримку нашої країни за умови прискорення реформ.

Також затримується черговий транш від МВФ, який влада очікувала отримати до кінця року. В МВФ заявили, що для отримання п'ятого траншу Україні необхідно забезпечити відповідність пенсійної реформи цілям співробітництва й ухвалити бюджет на 2018 рік з дефіцитом не більш як 2,5% ВВП.