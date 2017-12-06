Митниці з початку року спрямували на ремонт доріг понад 11 мільярдів

Українські митниці в рамках експерименту по розподілу понадпланових доходів протягом січня-листопада 2017 року перерахували на ремонт доріг 11,07 мільярда гривень. Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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"Це досить велика цифра, ці кошти разом з тими, які виділялися безпосередньо на ремонт доріг, дають можливість сьогодні активно будувати дороги. Планується, що цей експеримент буде діяти і наступного року", - цитуються в повідомленні слова в. о. голови ДФС Мирослава Продана.

За результатами січня-листопада серед лідерів по перерахуванню коштів на реконструкцію доріг - Одеська митниця, яка направила більше 2 мільярдів гривень, Київська – 1,7 мільярда гривень, Львівська - більше 1 мільярда гривень, Київська міська - більш 830,6 мільйона гривень та Донецька митниця - майже 816 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, українські митниці в рамках експерименту по розподілу понадпланових доходів протягом жовтня 2017 року перерахували на ремонт доріг рекордну суму 1,86 мільярда гривень. Загалом за 10 місяців 2017 року митниці перерахували на ремонт доріг 10,2 мільярда гривень.