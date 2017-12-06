Порошенко отримав майже мільйон гривень відсотків за вкладами у банках

Президент України Петро Порошенко додатково задекларував за 2016 рік доходи від процентів у Міжнародному інвестиційному банку на загальну суму 979,873 тис. грн.

Такі дані розміщені на сайті Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у повідомленні про суттєві зміни від 6 грудня 2017 року.

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Так, зазначається, що Порошенко отримав 95,045 тис. грн і 307, 766 тис. грн та 577, 062 тис. грн відсотків від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку.

Як повідомляв УНІАН, глава держави задекларував 12,2 млн грн доходів за 2016 рік, з яких зарплата становила 366,3 тис. грн.

Президент вказав дохід від процентів на суму 11,9 млн грн та дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав на суму в 26,2 тис. грн.

11 травня 2017 року Порошенко додатково задекларував доходи від процентів у Міжнародному інвестиційному банку на загальну суму 865,444 тис. грн, а 12 червня – ще понад 1,2 млн доходу від вкладів у банку.