Українців на "мінімалці" стало в 3,5 рази менше - Рева

Кількість українських працівників, які одержують мінімальну заробітну плату (3200 гривень), з початку року знизився в 3,5 рази, що говорить про детінізації економіки.

Читайте такожКабмін забезпечить зростання середньої зарплати до 10 тисяч гривень - Гройсман

Про це повідомила прес-служба Міністерства соціальної економіки з посиланням на главу відомства Андрія Реву.

"Найголовніше - після підвищення рівня мінімальної зарплати, більш ніж в три з половиною рази знизилася кількість осіб, які виходять зарплату на мінімальному рівні, що свідчить про детінізації", - процитувала прес-служба Реву.

Згідно з повідомленням, міністр повідомив, що у вересні 2017 року було працевлаштовано на 121 700 осіб більше, ніж звільнено.

"При цьому, на 25% зменшилась кількість людей, які перебувають на обліку в Держцентрі зайнятості - багатьох людей навіть не встигає поставити на облік, настільки висока потреба в кадрах на ринку праці", - зазначив міністр соцполітики.

Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата була підвищена в 2 рази - до 3200 гривень, і набули чинності норми, що передбачають за виплату зарплат "у конверті" штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

За даними Державної служби статистики, рівень безробіття в Україні в жовтні 2017 року зменшився порівняно з вереснем на 7,5%, в абсолютних цифрах - на 21,1 тисячі чоловік, до 281,9 тисячі і становить 1,1% населення працездатного віку.