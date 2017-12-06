Ліквідацію банку "Велес" продовжили ще на рік

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив процедуру ліквідації банку "Велес" на 1 рік - до 10 грудня 2018 року включно.

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Як повідомила прес-служба Фонду, на цей же період продовжуються повноваження ліквідатора банку Юрія Северина.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 10 грудня 2015 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку "Велес" за здійснення ним ризикової діяльності та систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу.

За оцінками НБУ, були ризиковими близько 90% усіх здійснюваних банком операцій і за неповний 2015 рік їх обсяг перевищив 100 мільйонів доларів США. Крім того, значний обсяг операцій був проведений з використанням підроблених документів.

"Банк Велес" працював на ринку України з 1994 року і входив до групи невеликих фінустанов за обсягом активів. За даними на сайті НБУ, основними власниками банку були громадяни України Костянтин Бондарєв (32,59% акцій), Ірина Гончарова (32,98%), Олександр Кандиба (32,91%).