І знову рекорд: курс Bitcoin вперше перевищив $14 тисяч

Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin продовжує впевнено зростати на торгах, свідчать дані порталу Coinmarketcap.

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"Станом на 8:15 за Києвом 7 грудня один Bitcoin торгується на позначці $14 743", - йдеться в повідомленні.

Напередодні, 6 грудня, Bitcoin також бив історичний рекорд на торгах і торгувався вище позначки в 13 тисяч доларів.

У грудні поточного 2017 року Bitcoin перейшов до різкого зростання після того, як було оголошено про те, що торгівля ф'ючерсами на Bitcoin на біржі в США почнеться в середині грудня.