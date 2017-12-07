І знову рекорд: курс Bitcoin вперше перевищив $14 тисяч
08:51, 07 грудня 2017Фінанси
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Станом на 8:15 один Bitcoin торгувався на позначці $14 743.
Ілюстрація REUTERS
Найпопулярніша криптовалюта Bitcoin продовжує впевнено зростати на торгах, свідчать дані порталу Coinmarketcap.
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"Станом на 8:15 за Києвом 7 грудня один Bitcoin торгується на позначці $14 743", - йдеться в повідомленні.
Напередодні, 6 грудня, Bitcoin також бив історичний рекорд на торгах і торгувався вище позначки в 13 тисяч доларів.
У грудні поточного 2017 року Bitcoin перейшов до різкого зростання після того, як було оголошено про те, що торгівля ф'ючерсами на Bitcoin на біржі в США почнеться в середині грудня.
фото coinmarketcap
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