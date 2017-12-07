У "БПП" вірять, що бюджет на 2018 рік парламент ухвалюватиме не вночі

Лідер фракції “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов вірить, що державний бюджет на 2018 рік парламент ухвалюватиме сьогодні не вночі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

Герасимов зазначив, що “бюджет ухвалимо, можливо, не до 18 години, але це не буде вночі”.

За його словами, багато позицій законопроекту про держбюджет уже узгоджено.

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“Наразі ми узгоджуємо вже остаточні позиції відносно того, щоб найбільш ефективно використовувати гроші, які заробляє держава, які платять платники податку”, - додав Герасимов.

За його словами, сьогодні зранку відбулося засідання фракції “БПП” за участю президента Петра Порошенка та прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, на якому обговорювалися саме ці питання.

Як відомо, сьогодні ВР у другому читанні розглядатиме урядовий законопроект про державний бюджет України на 2018 рік.