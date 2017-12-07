Fitch спрогнозував, коли банківський сектор України повернеться до прибутку

Банківський сектор України може повернутися до прибуткової діяльності в 2018 році, незважаючи на те, що великі витрати на фінансування знецінених активів поряд зі слабким зростанням кредитів будуть продовжувати стримувати зростання прибутковості.

Читайте такожЗбиток банківської системи України становить майже 3 мільярди гривень

Про це йдеться в повідомленні на сайті міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Агентство зазначило, що останній раз сектор отримав прибуток за весь рік у 2013 році.

Fitch очікує, що в 2018 році рентабельність банків має покращитися завдяки зниженню витрат на фінансування та підвищенню рівня ВВП, при цьому агентство нагадало, що результат сектора, за винятком неплатоспроможних банків, вже був позитивним за підсумками січня-вересня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, платоспроможні банки України за підсумками січня-вересня 2017 року отримали 1,4 мільярда гривень прибутку після оподаткування.