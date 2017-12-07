Бюджетний комітет рекомендував Раді прийняти держбюджет в цілому з урахуванням поправок

Комітет Верховної Ради з питань бюджету рекомендував парламенту ухвалити державний бюджет України на 2018 рік у другому читанні і в цілому після прийняття низки змін в Податковий і Бюджетний кодекси, а також з урахуванням низки поправок комітету.

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"Рекомендувати Верховній Раді законопроект №7000 прийняти у другому читанні і в цілому як закон з урахуванням погоджених з Міністерством фінансів пропозицій Комітету з питань бюджету", - йдеться у висновку комітету, оприлюдненому на сайті Ради.

Крім того, комітет рекомендував парламенту приступити до розгляду держбюджету в другому читанні після прийняття в цілому пов'язаних з ним законопроектів №6776-д про внесення змін до Податкового кодексу щодо підвищення ставок акцизів на сигарети, екологічного податку та оренди за користування природними ресурсами, а також №7116 про коригування Бюджетного кодексу в частині розподілу фінансування між державним і місцевими бюджетами, включаючи витрати на медицину, соцзахист і освіта.

Як прокоментував УНІАН заступник голови комітету Сергій Мельник, бюджету в цій редакції підтримується депутатами парламентської коаліції. "Ми сподіваємося на прийняття бюджету в другому читанні і в цілому", - сказав він.

Не бачать перешкод для ухвалення держбюджету в допрацьованому варіанті і в Міністерстві фінансів. "Складних питань не залишилося. Є точкові технічні деталі, які потрібно врегулювати", - прокоментував УНІАН заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила доопрацьований Кабінетом міністрів до другого читання проект державного бюджету України на 2018 рік. Порівняно з початковим варіантом, доходи держбюджету зросли на 37 мільярдів гривень, витрати – на 41 мільярд гривень, дефіцит – на 3,9 мільярда гривень, до 81,8 мільярда гривень.

В процесі доопрацювання проекту до другого читання в уряді погіршили показник очікуваної інфляції наступного року до 9% з 7%, очікуваних раніше, при цьому показник зростання економіки залишився на колишньому рівні в 3%.

В оновленому проекті пропонується збільшити субвенції місцевим бюджетам для оплати пільг та субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг на 15,9 мільярда гривень, на медицину та соціальну допомогу населенню – на 5,9 і 2 мільярди гривень, відповідно. Також передбачена нова субвенція на розвиток регіонів у розмірі 5 мільярдів гривень.

Додаткові витрати пропонується компенсувати за рахунок збільшення надходжень прибутку і дивідендів держкомпаній на 13,9 мільярда гривень, податку на прибуток підприємств - на 9,5 мільярда гривень, плати за користування радіочастотним ресурсом - на 6,3 мільярда гривень, надходжень ПДВ з ввезених в Україну товарів - на 2,2 мільярда гривень, ввізного мита - на 1,8 мільярда гривень, прибутку Національного банку до перерахування в казну - на 1,7 мільярда гривень.

Крім того, на відміну від початкового варіанту, доопрацьований проект передбачає отримання 4,7 млрд грн від конфіскації майна за рішенням суду за корупційні правопорушення.

Розгляд проекту держбюджету-2018 в парламенті у другому читанні очікується сьогодні, 7 грудня.