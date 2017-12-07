Гройсман закликав нардепів підтримати держбюджет-2018
Прем'єр закликав депутатів подолати ганебну практику приймати головний кошторис країни "під ялинку".
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів сьогодні підтримати держбюджет на 2018 рік. Про це він написав у Twitter.
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"Уряд виконав завдання - сьогодні маємо повністю готовий бюджет економічного зростання. Він фінансує всі прийняті восени реформи - пенсійну, освітню, медичну. Він збільшує фінансування пріоритетних для країни напрямків - безпеку і оборону, якісні дороги, нові школи та дитсадки", - заявив він.
"Закликаю народних депутатів не зволікати і підтримати держбюджет-2018 вже сьогодні. Це дозволить бізнесу та органів влади без поспіху планувати свої фінанси і проекти на наступний рік", - додав прем'єр-міністр.
Гройсман закликав депутатів подолати ганебну практику приймати головний кошторис країни "під ялинку".
Як відомо, сьогодні ВР України у другому читанні буде розглядати урядовий законопроект про державний бюджет України на 2018 рік.
Закликаю народних депутатів не зволікати та підтримати Держбюджет-2018 вже сьогодні. Це дасть змогу бізнесу та органів влади без поспіху планувати свої фінанси та проекти на наступний рік. Ми маємо разом подолати хибну практику приймати головний кошторис країни «під ялинку».— Volodymyr Groysman (@VGroysman) December 7, 2017