Гройсман закликав нардепів підтримати держбюджет-2018

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликав народних депутатів сьогодні підтримати держбюджет на 2018 рік. Про це він написав у Twitter.

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"Уряд виконав завдання - сьогодні маємо повністю готовий бюджет економічного зростання. Він фінансує всі прийняті восени реформи - пенсійну, освітню, медичну. Він збільшує фінансування пріоритетних для країни напрямків - безпеку і оборону, якісні дороги, нові школи та дитсадки", - заявив він.

"Закликаю народних депутатів не зволікати і підтримати держбюджет-2018 вже сьогодні. Це дозволить бізнесу та органів влади без поспіху планувати свої фінанси і проекти на наступний рік", - додав прем'єр-міністр.

Гройсман закликав депутатів подолати ганебну практику приймати головний кошторис країни "під ялинку".

Як відомо, сьогодні ВР України у другому читанні буде розглядати урядовий законопроект про державний бюджет України на 2018 рік.