Триматися не можна падати: що з курсом гривні

У четвер, 7 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середину торгів встановилися на рівні 27,11/27,13 грн/дол.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,9626/31,9862 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4460/0,4466 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 12:00 встановився на рівні 27,1226 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 252 угоди на суму 85,66 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,12 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 31,94/31,97 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4602/0,4611 грн/рубль.