Рада прийняла зміни до Бюджетного кодексу для держбюджету-2018

Верховна Рада України прийняла у другому читанні і в цілому урядовий законопроект про зміни до Бюджетного кодексу для цілей державного бюджету України на 2018 рік з низкою поправок профільного комітету.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту №7116 проголосували 265 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, представник Комітету з питань бюджету Костянтин Іщейкін рекомендував парламенту прийняти законопроект за основу з рекомендаціями комітету.

За його словами, комітет відпрацював 337 пропозицій народних депутатів, з яких враховано 168 речень.

Він зазначив, що в законопроекті до другого читання врегульовані найбільш дискусійні питання.

"По-перше, виключено положення щодо передачі місцевим бюджетам пільг на оплату житлово-комунальних послуг та відновлено їх надання з держбюджету за рахунок відповідної субсидії. По-друге, реверсна дотація врахована на діючій основі з застосуванням 50%, а не 80% вилучення", - сказав депутат.

Він також зазначив, що в законопроекті вирішено питання проведення витрат на оплату праці педагогічних працівників вищих навчальних закладів 1 і 2 рівня акредитацій. Закладені основи видаткових повноважень на охорону здоров'я в рамках реалізації програми медичних гарантій.

В ході обговорення депутати на прохання прем'єр-міністра Володимира Гройсмана також підтримали поправку про зменшення на 25% зарахування екологічного податку в місцевий бюджет та збільшення на цю суму зарахувань до держбюджету.

"Мова йде про 800 мільйонів гривень для бюджету, які якщо залишаться у обласних бюжетах, нам з вами не буде чим фінансувати ветеринарну медицину", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила доопрацьований до другого читання і затверджений Кабінетом міністрів проект держбюджету України на 2018 рік зі збільшеним показником дефіциту порівняно з початковим варіантом на 3,9 мільярда гривень - до 81,8 мільярда гривень, доходів - на 37 мільярда гривень - до 914 мільярдів гривень, витрат – на 41 мільярд гривень, до 989 мільярдів гривень.