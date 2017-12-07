Другий рекорд за день: біткойн торгується вище $15 тисяч

На торгах у четвер найпопулярніша в світі криптовалюта – біткойн - перевищила позначку $15 тисяч, поставивши вже другий рекорд за день. Про це свідчать дані порталу coinmarketcap, передає Прайм.

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Вранці, 7 грудня, Bitcoin перейшов межу в $14 тисяч, зміцнившись на позначці в $14 700 за одну одиницю криптовалюти. До середини дня один біткойн коштує $15 202.

Нагадаємо, що різке зростання біткойна почалося в грудні поточного року після того, як було оголошено про плани почати торги ф'ючерсами на біткойн на біржі в США в середині грудня.

Зокрема, торгувати ф'ючерсами на bitcoin зможуть CME Group Inc. (товарно-сировинна біржа Chicago Mercantile Exchange) і Cboe Global Markets Inc.