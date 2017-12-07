Держбюджет-2018: експерти назвали плюси та мінуси документа

Доопрацьований проект державного бюджету України на 2018 рік у цілому реалістичний і відповідає вимогам Міжнародного валютного фонду, але деякі доходи кошторису дещо завищені, що провокує інфляційний ризик.

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Такої думки дійшли опитані УНІАН експерти, коментуючи доопрацьований проект державного бюджету України на 2018 рік, розгляд якого в другому читанні очікується сьогодні, 7 грудня.

«Критеріям МВФ бюджет відповідає - у первинному проекті дефіцит був 2,4% ВВП, тоді як новий дефіцит відповідає рівню 2,5%», - прокоментував УНІАН керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій. За його словами, загалом показники кошторису виглядають реалістично, а можливий недобір доходів у формі прибутку і дивідендів держкомпаній може бути компенсований за рахунок більш високої інфляції. «Наш прогноз щодо інфляції на наступний рік - близько 8,5%-9%. Але ризик перевищення прогнозу, як і в усі останні роки, залишається істотним», - зазначив експерт.

Координатор громадської платформи «Нова країна» Тарас Козак також вважає, що проект відповідає параметрам програми з МВФ і цілком реалістичний, але теж попередив про інфляційні ризики. «Інфляція в цьому році вища, ніж очікувалася. І в наступному році вона, напевно, буде вищою прогнозованих 9%. Тому бюджет буде виконаний за рахунок інфляційних доходів», - зазначив він. Експерт пояснив, що зростання мінімальної зарплати з 1 січня на 15% перевищує показник інфляції, при цьому президент Петро Порошенко закликав уряд в наступному році розглянути можливість підвищення мінімалки до 4100 грн, а такий заклик є сигналом для чергового підвищення цін і тарифів.

Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко вважає, що депутати сконцентрувалися на пошуку додаткових доходів, щоб профінансувати зростаючі витрати бюджету, але призабули про необхідність зниження бюджетного дефіциту і держборгу, а також частки держави у розподілі ВВП. «Для цього було підвищено прогноз інфляції до другого читання, хоча тепер він став більш реалістичним. Для цього переглянули прогноз надходжень від НБУ і ще низку дохідних статей», - пояснила вона. При цьому деякі витрати в бюджеті експерт називає «примхами» депутатів, що може викликати питання у МВФ щодо реалістичності бюджету.

Детальніше читайте на сайті УНІАН у матеріалі «Держбюджет 2018: передвиборна лихоманка в коротких штанцях».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада оприлюднила доопрацьований Кабінетом міністрів до другого читання проект державного бюджету України на 2018 рік. Порівняно з первісним варіантом, доходи держбюджету зросли на 37 млрд грн, витрати - на 41 млрд грн, дефіцит - на 3,9 млрд грн, до 81,8 млрд грн.

У процесі доопрацювання проекту в уряді погіршили показник очікуваної інфляції в наступному році до 9% з 7%, очікуваних раніше, при цьому показник зростання економіки залишився на колишньому рівні у 3%.

У частині витрат пропонується збільшити субвенції місцевим бюджетам для оплати пільг і субсидій населенню з оплати житлово-комунальних послуг на 15,9 млрд грн, на медицину і соціальну допомогу населенню - на 5,9 і 2 млрд грн, відповідно. Також передбачена нова субвенція на розвиток регіонів в розмірі 5 млрд грн.

Додаткові витрати пропонується компенсувати за рахунок збільшення надходжень прибутку і дивідендів держкомпаній на 13,9 млрд грн, податку на прибуток підприємств - на 9,5 млрд грн, плати за користування радіочастотним ресурсом - на 6,3 млрд грн, надходжень ПДВ з ввезених в Україну товарів - на 2,2 млрд грн, ввізного мита - на 1,8 млрд грн, прибутку Національного банку до перерахування в казну - на 1,7 млрд грн.

Крім того, на відміну від початкового варіанту, доопрацьований проект передбачає отримання 4,7 млрд грн від конфіскації майна за рішеннями суду за корупційні правопорушення.

Розгляд проекту держбюджету-2018 в парламенті в другому читанні очікується сьогодні, 7 грудня.