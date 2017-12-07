Рада сьогодні працюватиме до кінця розгляду держбюджету-2018

Верховна Рада України підтримала продовження свого вечірнього засідання до завершення розгляду питань, пов'язаних з прийняттям державного бюджету України на 2018 рік.

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Як передає кореспондент УНІАН, за таку пропозицію голови ВР Андрія Парубія проголосували 246 народних депутатів із 371, зареєстрованих у сесійній залі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР у другому читанні розгляне урядовий законопроект про держбюджет на 2018 рік.

Разом з тим, депутати розглянуть низку питань, пов'язаних з держбюджетом, зокрема, зміни в бюджетний і податковий кодекси, а також питання фінансового забезпечення діяльності депутатів.