Надходження до зведеного бюджету зросли на 166 мільярдів гривень

Надходження до зведеного бюджету України в січні-листопаді 2017 року становили 764,5 млрд грн, що на 166,2 млрд грн, або на 27,8%, вище за показник за аналогічний період 2016 року.

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Згідно з повідомленням прес-служби Державної фіскальної служби України, з початку року до державного бюджету надійшло 592,5 млрд грн, до місцевих бюджетів - 172 млрд грн.

ДФС зазначила, що надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету в січні-листопаді 2017 року становили 576,7 млрд грн, індикативні показники Міністерства фінансів України виконані на 101,3%.

Як повідомляв УНІАН, надходження до зведеного бюджету України за 2016 рік становили 758,3 млрд грн, що на 171,2 млрд грн, або на 30%, більше показника за 2015 рік.