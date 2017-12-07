ГПУ обшукала головний офіс "ПриватБанку" за фактом витоку бази даних клієнтів – Дубінський

Генеральна прокуратура України провела обшук в головному офісі «ПриватБанку» за фактом витоку бази даних клієнтів. Про це повідомляє журналіст Олександо Дубінський на своїй сторінці в Facebook.

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Водночас, як підкреслив журналіст, у прес-службі банку назвали іншу причину обшуку - нібито видачу кредитів компаніям, пов'язаним з попередніми власниками.

"Феєричний зашквар в ПриватБанку. Після повідомлення про те, що в головному офісі ПБ йде обшук ГПУ, прес-служба банку (Олег Серга) видає повідомлення - шукають щось у справах старих акціонерів. А через буквально хвилини - виявляється, що прокуратура робить виїмку документів за фактом витоку бази даних клієнтів Приватбанку до Росії, яка відбулася у вересні ц. р.", - зазначає журналіст.

Дубінський нагадує, що Нацбанк найняв представників московського детективного агентства Kroll для аудиту операцій юросіб у банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі банку, співробітники прокуратури спільно з фахівцями «ПриватБанку» провели ряд слідчих дій в центральному офісі фінустанови в м. Дніпро.

«Сьогодні в рамках розслідування кримінальних проваджень, порушених за заявою нинішнього менеджменту банку, співробітниками прокуратури спільно з фахівцями банку було проведено ряд слідчих дій за раніше порушеними кримінальними провадженнями, пов'язаними з діяльністю екс-власників банку», - йдеться в повідомленні.

У банку зазначили, що під час слідчих дій вилучень документів не було, і проведення цих дій не вплинуло на поточну роботу банку і його співробітників.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сервери «ПриватБанку» у вересні були зламані, а особисті дані клієнтів пішли до Росії. У розпорядженні журналістів потрапили скріншоти внутрішнього листування співробітників департаменту ІТ-безпеки банку. У своєму чаті вони обговорюють злом серверів банку і скачування звідти даних про клієнтів на зовнішні сервери.

Витік даних стався 12 вересня. Перші дані про неї працівники ІТ-безпеки фіксують о 8:42, і майже півтори години не можуть прийняти рішення про переривання копіювання інформації, бо на зв'язку немає управління. О 10:09 один із співробітників «ПриватБанку» пише колегам, що в скачуваному файлі видно дати народження, номери телефонів «ще купа незрозумілої інформації». Тоді ж ІТ-шники фіксують, що дані йдуть на сервери, зареєстровані в Росії.

Їхній керівник з'являється на зв'язку тільки о 10:29 за київським часом - і тільки тоді дає вказівку «обрубати копіювання», але до цього моменту всі файли вже скопійовані і виведені з банку.

Довідка УНІАН. «ПриватБанк» (м. Дніпро) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком за обсягом активів. 18 грудня 2016 року Кабінет міністрів прийняв рішення націоналізувати банк, керуючись підсумками засідання Ради національної безпеки і оборони за пропозицією Національного банку України.