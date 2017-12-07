Мегакорупційна схема: Мінекономрозвитку невдоволене законопроектом "Купуй українське"

Включений до порядку денного Верховної Ради на 7 грудня законопроект про преференції вітчизняному бізнесу в державних закупівлях під назвою «Купуй українське, плати українцям», який зобов'язує замовників переплачувати до 43% вартості товару у разі, якщо його визнано вітчизняним, є спробою «продавити мегакорупційну схему».

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Таку думку висловив заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

«Верховна Рада проголосувала за розгляд сьогодні законопроекту №7206 - спробу продавити в Prozorro мегакорупційну схему, замасковану під «підтримку вітчизняного бізнесу». Тому, хто збере 23 довідки (для визнання товарів вітчизняними - УНІАН), пропонується переплатити до 43% суми тендеру. Десятки мільярдів гривень пропонується спрямувати обраним олігархам і бізнесменам. Аргументація примітивна - не треба нам німецької техніки на будівництві доріг - Автодор кидав асфальт в ями лопатами під час дощу - і має кидати далі. Тільки грошей ми їм більше заплатимо, ніж німцям», - написав заступник міністра.

При цьому Нефьодов висловив нерозуміння підтримки народними депутатами зазначеного законопроекту.

«Коротко кажучи, повна ганьба. Ось хто голосував «за». Шановні депутати, ну зрозуміло, регіонали "за" - але чому ви підтримуєте цей схематоз? ЄС вже направив офіційного листа, що це порушення Угоди про асоціацію, за яку ми стояли на Майдані!» - зазначив заступник очільника Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №7206 «Купуй українське, плати українцям», що надає преференції вітчизняним виробникам при держзакупівлях, було зареєстровано 17 жовтня цього року у Верховній Раді групою народних депутатів, серед яких представники Блоку Петра Порошенка, «Народного фронту», Радикальної партії і «Самопомочі». 7 грудня депутати підтримали включення законопроекту до порядку денного.

Раніше в Мінекономрозвитку відзначали, що законопроект порушує норми Угоди про асоціацію з ЄС і Світової організації торгівлі, створює корупційні ризики, оскільки для доказу «вітчизняності» товару потрібно зібрати, як мінімум, 23 довідки, а також стане додатковим навантаженням на державний бюджет через переплати у рамках держзакупівель на десятки мільярдів гривень.