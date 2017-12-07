Третій рекорд за день: курс біткойна перевищив $16 тисяч
18:08, 07 грудня 2017Фінанси
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Біткойн за добу подорожчав на 25%, основним драйвером зростання, як і раніше, виступають очікування запуску ф'ючерсу на біткойн і ажіотаж навколо криптовалюти.
Ілюстрація REUTERS
Курс біткойна в четвер ввечері подолав чергову круглу позначку в $16 тис., подорожчавши за добу на 25%.
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Станом на 17:30 за київським часом курс біткойна, за даними Сoinmarketcap.com, становив $16,178 тис.
Це вже третє «кругла» межа, яку біткойн пробив за четвер – вночі курс криптовалюти досяг $14 тис, а вдень $15 тис. Капіталізація біткойна досягла $270 млрд, передає РБК.
На українських біржах криптовалюта біткойн торгується в районі 500 тисяч гривень.
фото clip2net.com
На думку експертів, зростання біткойна в першу чергу пов'язане з очікуваннями запуску ф'ючерсів на криптовалюту.
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