Третій рекорд за день: курс біткойна перевищив $16 тисяч

Курс біткойна в четвер ввечері подолав чергову круглу позначку в $16 тис., подорожчавши за добу на 25%.

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Станом на 17:30 за київським часом курс біткойна, за даними Сoinmarketcap.com, становив $16,178 тис.

Це вже третє «кругла» межа, яку біткойн пробив за четвер – вночі курс криптовалюти досяг $14 тис, а вдень $15 тис. Капіталізація біткойна досягла $270 млрд, передає РБК.

На українських біржах криптовалюта біткойн торгується в районі 500 тисяч гривень.

На думку експертів, зростання біткойна в першу чергу пов'язане з очікуваннями запуску ф'ючерсів на криптовалюту.