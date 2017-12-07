Хакери викрали у криптобіржи біткоіни більш ніж на $70 мільйонів (відео)

Компанія NiceHash, що надає послуги по оренді комп'ютерних потужностей для майнінга криптовалют, заявила, що хакери зламали платіжну систему компанії і вкрали біткоїни. Компанія була змушена після цього призупинити всю діяльність на 24 години, йдеться у повідомленні, яке показується при спробі зайти на сайт компанії, передає РБК.

Аналогічне повідомлення розміщено на сторінці у Facebook компанії.

Глава відділу маркетингу NiceHash Андрій Шкраба заявив газеті The Wall Street Journal, що з біткоїн-гаманця компанії вкрали близько 4700 біткоїнів. При курсі кріптовалюти в $15474 (за даними Coin Cap Market) виходить, що зловмисники вкрали біткоїнів більш ніж на $70 млн.

У NiceHash заявили, що звернулися до правоохоронних органів у зв'язку з подією.

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Наприкінці вересня влада Південної Кореї розповіли про спроби хакерів атакувати криптовалютні біржі, що функціонують у країні. У Сеулі заявили, що атаки зловмисники здійснювали з Північної Кореї. Хакери направляли співробітникам бірж фішингові листи. Однак ці спроби, як заявили у Південній Кореї, успіхом не увінчалися.

Місяцем раніше Bloomberg із посиланням на компанію-розробника програмного забезпечення боротьби з відмиванням грошей Chainalysis повідомляв, що за статистикою шахраї вкрали десяту частину всіх вкладень в ICO на блокчейн-платформі Ethereum.