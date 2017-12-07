Нацполіція запідозрила службових осіб НБУ в змові з 37 банками

Національна поліція України запідозрила чиновників Національного банку у змові з власниками та керівниками 37 комерційних банків для особистого збагачення.

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«Під час досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 років службові особи Департаменту інспекційних перевірок, Департаменту банківського нагляду і Департаменту ліцензування НБУ, діючи умисно та узгоджено між собою, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, перебуваючи у змові з власниками і керівниками комерційних банків, зловживаючи всупереч інтересам служби своїм службовим становищем, не виконували власні службові обов'язки з перевірки походження коштів, які направляються на капіталізацію банків, знаючи про невідповідність їх походження зазначеному в наданих документах», - йдеться в рішенні Шевченківського районного суду Києва.

Згідно з документом, у кримінальній справі фігурують 37 банків, у тому числі банки «Богуслав», «Кредитвест банк», «Вернум», «Авангард», «Міжнародний інвестиційний банк», «Агропросперіс», «Полтава-Банк», «Конкорд», «Розрахунковий центр», «Новий», «Траст-капітал», «ЄВРОПРОМБАНК», «Оксі банк», «Комерційний індустріальний банк», «Банк Січ», «Альтбанк», «Портал», «КомІнвестБанк», «Фінансовий партнер», «Айбокс банк», «Альпарі банк», «Гефест», «Крісталбанк», «Промислово-фінансовий банк», «Полікомбанк», «Регіон-банк», «Український Капітал», «Акордбанк», «Земельний Капітал», «Кредит Оптима Банк», «МетаБанк», «Мотор-Банк», «Сітібанк», «Український банк реконструкції та розвитку», «Укрбудінвестбанк», «Фамільний», «Центр».

Довідка УНІАН. Згідно з чинним законодавством, в Україні статутний капітал банку не може бути нижче 500 млн грн. Національний банк встановив для банків графік докапіталізації до цієї позначки, в тому числі зобов'язав фінустанови збільшити капітал до 200 млн грн - до 11 липня 2017 року, до 300 млн грн - до 11 липня 2018 року, до 400 млн грн - до 11 липня 2019 року , до 450 млн грн - до 11 липня 2020 року, до 500 млн грн - до 11 липня 2024 року.

На практиці вимоги НБУ виявилися непідйомними для низки банків, а також у регулятора виникли питання щодо джерел походження коштів для докапіталізації деяких акціонерів. У результаті Національний банк вже ухвалив кілька рішень про виведення фінустанов з ринку за невиконання вимог про докапіталізацію.

23 березня Верховна Рада прийняла Закон «Про спрощення процедур капіталізації та реорганізації банків», який у тому числі дозволяє банкам відмовитися від банківської ліцензії без ліквідації і продовжити діяльність у небанківському фінансовому секторі. Поки про бажання скористатися можливостями цього закону заявили лише кілька банків, включаючи «Апекс-Банк», «Фінансовий партнер», «Промислово-фінансовий банк».

На початку жовтня в Національному банку заявили про плани переглянути графік обов'язкової докапіталізації невеликих банків, розтягнувши її на більш тривалий термін.