Депутати прийняли за основу суперечливий законопроект "Купуй українське, плати українцям"

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про надання преференцій вітчизняним виробникам при державних закупівлях навіть у разі, якщо їх цінова пропозиція від 25% до 43% дорожче, ніж у конкурентів, який що суперечить Угоді про асоціацію з Європейським Союзом.

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За відповідне рішення проголосував 241 народний депутат з 226 мінімально необхідних.

Відповідно до законопроекту, для підтвердження того, що товар є вітчизняним, бізнесу необхідно отримати 23 довідки.

«Ми повинні модернізувати систему Prozorro, щоб вона працювала на українців і в інтересах українців», - сказав голова комітету промислової політики Віктор Галасюк, представляючи законопроект.

За словами Галасюка, в структурі держзакупівель, які становлять близько 270 млрд грн на рік, 38% обіймають імпортні товари або товари зі значною імпортної складової, а 62% - вітчизняні товари. Голова комітету промполітики зазначив, що прийняття законопроекту дозволить додати 1% до зростання ВВП, скоротити імпорт на 5% і безробіття на 0,5%.

При цьому голова комітету економічної політики Андрій Іванчук під час свого виступу наголосив, що до другого читання законопроект буде доопрацьовано для підвищення прозорості преференцій і зниження загроз конкуренції.

«До другого читання ми зробимо так, щоб законопроект надавав преференції вітчизняним виробникам і при цьому не порушував конкуренції», - підкреслив Іванчук.

Водночас депутат від «Самопомочі» Роман Семенуха зазначив, що серед переможців тендерів у системі держзакупівель Prozorro лише 1% становлять іноземні компанії, а в структурі держзакупівель імпортні товари обіймають 27%, з яких більша частина - енергоносії.

«Цей закон не має нічого спільного із захистом вітчизняного бізнесу», - сказав Семенуха.

За його словами, законопроект передбачає затвердження Кабміном переліку товарів, на який будуть поширюватися преференції, а також надає право уряду змінювати його.

«Це ручне регулювання ... Законопроект призведе до втрати мільярдів гривень платників податків», - підкреслив нардеп.

Як повідомляв УНІАН, законопроект №7206 «Купуй українське, плати українцям», що надає преференції вітчизняним виробникам при держзакупівлях, було зареєстровано 17 жовтня цього року у Верховній Раді групою народних депутатів, серед яких представники Блоку Петра Порошенка, «Народного фронту», Радикальної партії і «Самопомочі». 7 грудня депутати підтримали включення законопроекту до порядку денного.

Проти прийняття законопроекту виступив Європейський Союз, який заявив, що його норми прямо суперечать Угоді про асоціацію з Україною.

Раніше в Мінекономрозвитку відзначали, що законопроект порушує норми Угоди про асоціацію з ЄС і Світової організації торгівлі, створює корупційні ризики, оскільки для доказу «вітчизняності» товару потрібно зібрати, як мінімум, 23 довідки, а також стане додатковим навантаженням на державний бюджет через переплати у рамках держзакупівель на десятки мільярдів гривень.

7 грудня заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов назвав законопроект «мегакорупційною схемою» і закликав народних депутатів не підтримувати його.

«Десятки мільярдів гривень пропонується спрямувати обраним олігархам і бізнесменам. Аргументація примітивна - не треба нам німецької техніки на будівництві доріг - Автодор кидав асфальт в ями лопатами під час дощу - і має кидати далі. Тільки грошей ми їм більше заплатимо, ніж німцям», - сказав заступник міністра.