Депутати підняли собі зарплати заднім числом

Верховна Рада ухвалила постанову про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів (№7172). Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 235 народних депутатів за мінімальної необхідної кількості у 226.

Читайте такожУ Кабміні розповіли, коли "мінімалка" в 4100 гривень стане реальністюЯк зазначив перший заступник голови парламентського комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради Павло Пинзеник, цим проектом постанови пропонується встановити посадові оклади народних депутатів на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

Також визначається фонд оплати праці помічників-консультантів депутатів, - виходячи з розміру вказаної соціальної гарантії. Передбачено встановити загальний місячний фонд для оплати праці помічників-консультантів депутата в розмірі 25 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року.

"Відповідно до положень 33-ї статті закону про статус депутата, народному депутату встановлюється Верховною Радою щомісячний посадовий оклад. Надбавки до такого окладу здійснюються у розмірі, встановленому для членів Кабінету міністрів", - сказав Пинзеник.

Він додав, що депутат у питаннях матеріального, соціального і побутового забезпечення прирівнюється до члена уряду.

"Вказані вимоги закону про статус народного депутата наразі не дотримуються", - наголосив парламентарій.

З огляду на це проектом пропонувалося врегулювати питання фінансового забезпечення діяльності депутатів, прирівняти їх у питаннях матеріального забезпечення до членів Кабміну.

"Для прикладу, посадовий оклад міністра зараз становить 16 тис. грн. Відповідно до проекту постанови, такий самий розмір посадового окладу пропонується встановити народному депутату-члену комітету", - зазначив Пинзеник.

Крім того, він запевнив, що додаткового фінансування з держбюджету реалізація відповідних положень не потребує, адже на це є достатньо бюджетних призначень, передбачених законом про держбюджет на 2017 рік, а також коштів, запланованих у 2018 році на фінансування діяльності ВР.

В додатку до проекту постанови повідомляється, що посадові оклади народних депутатів визначаються в прожиткових мінімумах, встановлених для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в таких розмірах: голова ВР – 12,0; перший заступник голови ВР – 11,5; заступник голови ВР – 11,0; голова комітету ВР, Спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації, керівник депутатської фракції (депутатської групи) у ВР – 10,5; перший заступник, заступник голови комітету ВР, Спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації, секретар комітету ВР, Спеціальної контрольної комісії ВР з питань приватизації, заступник керівника депутатської фракції (депутатської групи) у ВР, голова підкомітету комітету ВР – 10,3; член комітету ВР – 10,0.

У тексті постанови зазначається, що вона набуває чинності з дня прийняття та застосовується з 1 жовтня 2017 року. Під час обговорення до цього положення зміни не вносилися.

У супровідних до проекту постанови документах зазначається, що дотепер посадовий оклад депутата в залежності від посади, яку він обіймає в керівництві Верховної Ради та її органах, визначається на підставі розпорядження голови ВР від 9 вересня 2005 року.

«Посадовий оклад для народного депутата – члена комітету у розмірі 6109,0 грн був встановлений на рівні посадового окладу члена Кабінету міністрів», - сказано в одному з документів.

Як повідомляв УНІАН, після реєстрації цього проекту постанови на початку жовтня Пинзеник в коментарі кореспонденту УНІАН пояснив, що вказані у проекті постанови коефіцієнти розраховані як оклади депутатів, визначені законом "Про статус народного депутата".

"Інші умови матеріального забезпечення, відповідно до закону про статус, прирівнюються до члена Кабінету міністрів", - сказав він.

Так, оскільки станом на 1 січня 2017 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становив 1,6 тис. грн, то у проекті постанови, зокрема, йдеться про оклад у 19 тис. 200 грн для голови парламенту, 18 тис. 400 грн – для його першого заступника та 17 тис. 600 грн – для заступника голови парламенту.

"Буде інший прожитковий мінімум – будуть інші суми", - додав Пинзеник.

Таким чином, підсумував він, це будуть суми окладу заробітної плати парламентаріїв.

"Решта залежить від того, які оклади собі встановить Кабінет міністрів. У них є складова посадового окладу і є складова надбавок", - наголосив депутат.

Пинзеник додав, що, за попередніми підрахунками, зокрема, депутати-члени комітетів можуть мати зарплату до 30 тис. грн.