Курси Нацбанку: гривня опустилася щодо долара, але зміцнилася до євро

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 8 грудня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2711.9363 (7 грудня – 2710.9151)

100 EUR – 3196.2881 (7 грудня – 3203.4884)

10 RUR – 4.5736 (7 грудня – 4.6004)

У четвер, 7 грудня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 27,10/27,12 грн/дол.

За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро перебувають на рівні 31,97/31,99 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,457/0,458 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку станом на 17:00 встановився на рівні 27,1194 грн/дол., учасники ринку на цей час уклали 626 угод на суму 368,02 млн дол.